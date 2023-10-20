VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Filistin zirvesine katılacak
BM'den raportörlerinden açıklama: Filistinlilere yönelik "soykırım önlenmeli"
Bakan Fidan'dan Gazze için 'insanlık krizi' vurgusu: "İsrail barış değil, intikam peşinde"
Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Gaziantep FK maçına çıkmayacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yaşananlar hepimizin yüreğini sızlatıyor
Afyonkarahisar'da uyuşturucuya geçit yok!
20 Ekim 2023 Cuma 21:08:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 21:08:00

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Gaziantep FK maçına çıkmayacak

ABONE OL

Antalyaspor'un İsrailli oyuncuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Gaziantepspor maçı öncesinde Filistin adına saygı duruşu düzenleneceği ve ülkelerinin kınanacağı için maçta oynamayacaklarını açıkladı.

Antalyaspor'un iki İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Gaziantep FK maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

İkili, İsrail - Filistin hattında yaşanan çatışmaların ardından Süper Lig'de Filistin için alınan saygı duruşu kararı nedeniyle Gaziantep FK maçında yer almayacaklarını duyurdu.

Safuri ve Jehezkel'in açıklaması şu şekilde:

"Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız bir görev haline getirdi. Takım kararımıza saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ediyoruz.

Buna ek olarak yarınki (cumartesi) maçta İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak bu seremonide yer almak, hatta stadyumda bulunmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu kulüp yöneticilerine açıkça belirttik ve onlar da kararımıza saygı duyuyorlar. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek güzel günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz. Kalplerimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimizle birlikte."

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Etiketler : Antalyaspor İSRAİL Ramzi Safuri Sagiv Jehezkel
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Şerbetli set

Şerbetli set
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX