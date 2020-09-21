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21 Eylül 2020 Pazartesi 12:59:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 12:59:00

Antalyaspor'da Tamer Tuna fırtınası esiyor

Kaynak: DHA

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Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde, göreve başlamasının ardından 19 lig maçında sadece 2 mağlubiyet alan Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini devam ettirdi. Tuna, "Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı

Teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve başlamasının ardından 19 lig maçında sadece 2 mağlubiyet alan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü oynanan Beşiktaş maçında elde ettiği beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar, 2020 yılında deplasmanda hiç maç kaybetmedi.

Fraport TAV Antalyaspor'da geçen sezon devre arasında göreve başlayan teknik direktör Tamer Tuna, takımıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 11 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, 4 maçta da sahadan yenik ayrıldı. Geçen sezon ikinci devre ve bu sezonun ilk 2 haftasındaki 19 maçta 2 mağlubiyet, 8 beraberlik, 9 galibiyet alan kırmızı beyazlılar, Tamer Tuna yönetiminde kulüp tarihini yeniden yazmaya başladı. Geçen sezonun ikinci devresini 17 maçta 2 mağlubiyet, 7 beraberlik, 8 galibiyetle tamamlayan kırmızı beyazlılar, 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak, kulüp tarihinde bir ilki yaşadı. Geçen sezon ikinci devrede 8 maç dış sahada kaybetmeme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon da kaldığı yerden devam ederek, Beşiktaş deplasmanındaki beraberlikle, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı.

KULÜP REKORU

Süper Lig'deki başarılı sonuçlarıyla dikkati çeken kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna ile kulüp tarihine yeni rekorlar yazdırdı. Kulüp tarihinde daha önce 6 maç olan dış saha kaybetmeme rekorunu bu sezon 9'a çıkaran Tamer Tuna, 2020 yılında takımıyla deplasmanda oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. 44 yaşındaki teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor'un başında sadece ilk maçındaki Göztepe ve geçen sezonun ikinci devresinde evinde oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon devre arasında 14 puana sahip olduğu için ligden düşeceği eleştirileri yapılan Fraport TAV Antalyaspor, Tamer Tuna yönetimindeki başarılarına bu sezon da devam etmeyi hedefliyor.

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