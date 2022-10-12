VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-16 kararı sonrası komşu karıştı
Setlere film dönüşü
Hareketli şarkı yazamıyorum
Yeni akım 'telefona imza'
30'dan sonra hayatı anladım
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Eski eşe mesajlı gönderme
Kız bebek geliyor
Kutsal Damacana Müjde'si
Kıyafetler Mehmetçik için
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Jüri Üyeleri Açıklandı!
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne Başvurular 17 Ekim'e Uzatıldı
HSK'ya 10 yeni üye... Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
Astana'da tarihi zirve! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
Antalyaspor'da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor
Dolar merkezli uluslararası para sistemi sürdürülebilir mi?
Körfez ülkelerinin gazı Avrupa'nın soğuğunu kırabilir mi?
Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki stratejisi dengeleri nasıl değiştirebilir?
"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" çocuklara havacılığı sevdirecek
Geyikler ve Kuşlar
Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü... Bombacı eski katil çıktı
Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hala hükümetler kurulamadı
12 Ekim 2022 Çarşamba 12:48:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 12:48:00

Antalyaspor'da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, 9. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor maçında sakatlanan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao'nun operasyon geçirdiği ve 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Kırmızı-beyazlı Konyaspor maçı Alassane Ndao fibula alt uç Ndao
Film icabı evlilik

Film icabı evlilik
Albüm sonrası ilk konser

Albüm sonrası ilk konser
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
Aslı ile tanışacak

Aslı ile tanışacak
Canavar gibi şarkı

Canavar gibi şarkı
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX