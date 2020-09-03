Antalyaspor'da koronavirüs şoku! 5 kişi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

Çalışanların karantinaya alınarak tedavilerine başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, tesislerde de gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.