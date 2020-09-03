Antalyaspor'da koronavirüs şoku! 5 kişi pozitif çıktı
Kaynak: AA
Süper Lig takımnlarından Fraport TAV Antalyaspor, 5 çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.
Çalışanların karantinaya alınarak tedavilerine başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, tesislerde de gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.
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