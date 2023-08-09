Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yapılan plaj voleybolu sahaları hizmete girdi
Kaynak: AA
Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yapılan plaj voleybolu sahaları hizmete girdi
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan voleybol sahaları, Türkiye Voleybol Federasyonunun yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildi. Her bir saha, ulusal standartlara uygun boyutlara sahip ve profesyonel bir oyun deneyimi sunacak şekilde tasarlandı.
Sporun ve sağlıklı yaşam tarzının önemini vurgulayan Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, şehirdeki spor kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Konyaaltı Sahili'nde başkanımızın talimatlarıyla iki plaj voleybol sahası kurduk. Bu alandan kentimize gelen yerli, yabancı tüm vatandaşlarımız ve özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız ücretsiz faydalanabilir." ifadelerini kullandı.
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