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Anlaşma sonuçlandı! TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını açıkladı
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02 Mart 2024 Cumartesi 21:10:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 21:10:00

Anlaşma sonuçlandı! TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını açıkladı

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TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen duyuruldu. beIN Sports, 182 milyon dolar karşılığında 3 yıllığına yeniden Süper Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Süper Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

TFF, ödenecek rakamın 182 milyon dolar olduğunu duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."

Etiketler : TFF Süper Lig beIN Sports Yayıncı Kuruluş
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