Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor. Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak. O isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak.

AZİZ YILDIRIM ROMELU LUKAKU TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki döneminde olduğu gibi yıldız transferleri ayağını tozuyla takıma katmak için seçim gününden zaferle ayrılmayı bekliyor. Aktarılana göre Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

İNGİLTERE'DEN SAĞ BEK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Aziz Yıldırım'ın kadroya yapacağı takviyeler ise Lukaku ile sınırlı kalmayacak. Eski başkanın İngiltere'de bir sağ bek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi.

LUKAKU'NUN SEZON KARNESİ

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...