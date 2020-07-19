Süper Lig'de şampiyon Başakşehir oldu, lige veda eden ilk takım ise Ankaragücü
Süper Lig şampiyonu Başakşehir olurken küme düşen ilk takım Ankaragücü oldu.
ŞAMPİYON BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 2019 - 2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.
Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı ve Süper Lig'deki 6. şampiyon oldu.
Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.
ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ
Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
- Başakşehir şampiyon oldu, Mehmet Topal tarihe geçti
- Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik
- Okan Buruk'un tarihi başarısı
- Erdoğan'dan Başakşehir'e şampiyonluk tebriği
- Fenerbahçe derbisinin galibi Beşiktaş... İşte maç özeti ve golleri
- Süper Lig'de şampiyon Başakşehir oldu, lige veda eden ilk takım ise Ankaragücü