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05 Aralık 2022 Pazartesi 21:18:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 21:18:00

Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı

Kaynak: AA

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek "87. Büyük Atatürk Koşusu"nun güzergahında değişikliğe gidildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişi nedeniyle düzenlenen koşu, son yıllarda Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp, Ankara Garı'nda sona eriyordu.

Yarış tekrar Dikmen-Kızılay-Ulus parkurunda yapılacak ve eski valilik binası önünde sona erecek. Ayrıca koşu, bundan böyle 27 Aralık haftasına gelen pazar günleri düzenlenecek.

Bu yıl 87'ncisi düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu, 25 Aralık Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarışı iki gün öne çektiklerini belirterek, "Böylece pazar günü trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde koşumuzu gerçekleştireceğiz. Hem eski parkuruna dönecek organizasyon hem de Ankaralılar atletlerle yarış boyunca bütünleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Atletizm Federasyon türkiye Türkiye Atletizm Federasyonu
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