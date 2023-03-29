Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak
Kaynak: AA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
Virtus Segafredo Bologna ise 13 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan mücadeleyi 85-80 kazanmıştı.
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