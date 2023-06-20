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20 Haziran 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 13:15:00

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Erdem Can oldu

Kaynak: AA

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdem Can getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erdem Can, geçen sezon Türk Telekom'da görev yaptı. Can yönetiminde 7Days Avrupa Kupası'nda final oynayan başkent temsilcisi, normal sezonu lider tamamladığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'ya elendi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, 7Days Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonunun en iyi başantrenörü seçilmişti.

Can, uzun bir dönem Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenmişti.

Etiketler : anadolu efes basketbol takımı başantrenör erdem can
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