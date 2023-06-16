Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Lacivert-beyazlı takım, ligin play-off finalinde yarın Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynayacağı maçtan üstün ayrıldığı takdirde seriyi 3-0 kazanacak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN 10 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupayı alma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.

ECZACIBAŞI DA 8 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle: