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16 Haziran 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 13:00:00

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Kaynak: AA

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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluğunu elde etmek için sahaya çıkıyor.

Lacivert-beyazlı takım, ligin play-off finalinde yarın Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynayacağı maçtan üstün ayrıldığı takdirde seriyi 3-0 kazanacak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN 10 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupayı alma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.

ECZACIBAŞI DA 8 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1966-1967Altınordu
1967-1968İTÜ
1968-1969Galatasaray
1969-1970İTÜ
1970-1971İTÜ
1971-1972İTÜ
1972-1973İTÜ
1973-1974Muhafızgücü
1974-1975Beşiktaş
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Eczacıbaşı
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Efes Pilsen
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Efes Pilsen
1983-1984Efes Pilsen
1984-1985Galatasaray
1985-1986Galatasaray
1986-1987Karşıyaka
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Galatasaray
1990-1991Fenerbahçe
1991-1992Efes Pilsen
1992-1993Efes Pilsen
1993-1994Efes Pilsen
1994-1995Ülkerspor
1995-1996Efes Pilsen
1996-1997Efes Pilsen
1997-1998Ülkerspor
1998-1999TOFAŞ
1999-2000TOFAŞ
2000-2001Ülkerspor
2001-2002Efes Pilsen
2002-2003Efes Pilsen
2003-2004Efes Pilsen
2004-2005Efes Pilsen
2005-2006Ülkerspor
2006-2007Fenerbahçe Ülker
2007-2008Fenerbahçe Ülker
2008-2009Efes Pilsen
2009-2010Fenerbahçe Ülker
2010-2011Fenerbahçe Ülker
2011-2012Beşiktaş Milangaz
2012-2013Galatasaray Medical Park
2013-2014Fenerbahçe Ülker
2014-2015Pınar Karşıyaka
2015-2016Fenerbahçe Ülker
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Fenerbahçe Doğuş
2018-2019Anadolu Efes
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Anadolu Efes
2021-2022Fenerbahçe Beko
Etiketler : anadolu efes basketbol süper ligi şampiyonluk
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