Ampute Milli Takımı'ndan Almanya'da büyük başarı
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu çeyrek final maçında Almanya'yı 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya geldi.
Maça üstünlükle başlayan Ampute Futbol Milli Takımı, 5. dakikada 1-0 öne geçti. 12. dakikada garkı 2'ye çıkaran takım ilk yarıyı 3-0 olarak tamamladı.
kinci yarıda baskıyı artıran ay-yıldızlılar 27. dakikada skoru 4-0'a getirdi. 32, 35, 36, 38, 42, 47. dakikada ve 50+2. dakikada Rahmi Öncan'ın golleriyle Ampute Futbol Milli Takımı, Almanya'yı 11-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.