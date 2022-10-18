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18 Ekim 2022 Salı 15:56:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 15:56:00

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Maviye güç katıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları Metro Bodrum-Çökertme etabıyla başladı.

Bodrum açıklarındaki Karaada önlerinde startı verilen yarışma öncesinde tekneler açıkta toplandı.

Burada protokol üyelerince denize Bartın'da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden madencilerin anısına çelenk bırakıldı. Ardından da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından yarış saatini bekleyen onlarca tekne, açtıkları yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu.

Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, bu yıl ki yarışlarda "mavi ekonomi"yi ön planda tuttuklarını, salgından sonra önemli katılımların yer aldığı ilk yarışın olduğunu söyledi.

Yarışmacıların çok heyecanlı olduğunu aktaran Uysal, "Yabancı katılımcıların sayısı da oldukça fazla. Bugün itibariyle yaklaşık bin 500 yarışçının deniz üzerinde olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Etkinliğin onursal başkanı Erman Aras da yarışan, misafir ve organizasyon olmak üzere 100'den fazla teknenin denize açıldığını söyledi.

Yarışların 5 etaptan oluştuğunu ve teknelerin 80 millik parkurda yarışacağını belirten Aras, "Yarışlar 5 gün sürecek. Yarışma sonunda ödüllerimiz var. The Bodrum Cup tam bir deniz festivali. Akdeniz milyonlarca insana ekmek kapısı, sürdürülebilirlik açısından Akdeniz'i korumamız gerekiyor. Maviyi korursak bizden sonraki nesillerde bundan faydalanacaklar." diye konuştu.

Aras, yarışlarda 17 yabancı bayraklı yat ile 100'ün üzerinde misafirin olduğunu da ifade etti.

Organizasyonun startına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan'ın da arasında olduğu protokol üyeleri katıldı.

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 18-22 Ekim tarihlerinde yarımada genelinde çeşitli etaplar şeklinde yapılacak ve İçmeler'deki bir tersanede yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Etiketler : Bodrum American Hospita The Bodrum Cup Yelken Yarışları
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