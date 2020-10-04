  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7612
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    473,8690
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde restorasyon başladı
Çevresini ve hayvanları korumayan insan, kendi sonunu hazırlamıştır
Van'da 27 kilo 794 gram eroin ele geçirildi
Ürdün'de hükümet istifa etti
Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Atina müzakere masasını sabote ediyor
Müebbet hapsi ilk 3 rapor nedeniyle bozulmuştu... 4. rapor: ‘Cezai ehliyeti tam'
İşte Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum!
Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı
İsveç Azerbaycan Koordinasyon Şurası: Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan haklı davasından geri adım at ...
Kırgızistan'da halk sandık başında!
Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı
2 kente 'yıkıcı deprem' uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için
Mısır İhvanı: İdamların amacı gençlere gözdağı vermek
7 ay sonra ortaya çıktı! Koronaya karşı 'gargara' dedi
Maskelerle ilgili korkutan iddia!
Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı!
Akdeniz'de korkutan deprem
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Çok fazla zayiatımız var
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı
04 Ekim 2020 Pazar 10:22:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 10:22:00

Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

Kaynak: AA

ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güveli, Altınordu'nun genç ve deneyimli oyuncuların bir arada olduğu, sistemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Altınordu, gençlere güvenen, onlara forma şansı veren ve kariyerleri için en iyisini planlayan bir kulüp. Bu açıdan doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yiğithan Güveli, Altınordu'nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Emre Nefiz, Alper Tursun ve Birhan Vatansever'in ardından bu sezon kadrosuna kattığı sekizinci oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de yetişen, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da görev yapan 1998 doğumlu oyuncunun, 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takım formalarını 8 kez giydiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER