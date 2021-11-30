VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Altın Top' ödülü 7. kez Messi'nin
NATO'dan Rusya'ya `Ukrayna` uyarısı
Türkiye'de 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
Okullar bir çok ilde tatil edildi!
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
7 ilde kuvvetli fırtına bekleniyor
Kastamonu'da bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran
İstanbul'u fırtına vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Turkcell Sponsorluğunda güvenli verinin geleceği zirvesi gerçekleşecek
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşına çıktı
Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu: 1 ölü
Lodos İstanbul'u esir aldı
ASELSAN'ın ATOM'undan tam isabet
İzmir'de deniz taştı, İstanbul fırtınaya teslim
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
Pegasus, Fas uçuşlarını durdurdu
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
HDP binasında "arka kapı" detayı: "Bütün dünya bunların ne yaptığını görsün"
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne sayılı günler kaldı
"80 gün gibi rekor sürede tamamladık"
DSÖ'den dünyaya kötü haber! Başa dönüyoruz
İmamoğlu bir konuda daha yalan söyledi
30 Kasım 2021 Salı 01:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 01:00:00

'Altın Top' ödülü 7. kez Messi'nin

Kaynak: AA

ABONE OL

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kazandı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

Oylamada Bayern Münih'ten Polonyalı Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas layık görüldü.

LEWANDOWSKİ YILIN FORVETİ SEÇİLDİ

İlk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu. Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynayan Lewandowski, geçen sezon attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971-72 sezonundan beri kırılamayan Bundesliga rekorunu ele geçirmişti.

Yine ilk defa verilen yılın kulübü ödülü de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'ye gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Barcelona'dan İspanyol orta saha oyuncusu Pedri, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Paris Saint-Germain'in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Etiketler : messi yılın futbolcusu Altın Top
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
İyi haberler geliyor

İyi haberler geliyor
Dayı'ya yoğun ilgi

Dayı'ya yoğun ilgi
Can ‘Dağ' gibi

Can ‘Dağ' gibi
Çocuk yasağımız vardı

Çocuk yasağımız vardı
Şimal'den sevindiren haber

Şimal'den sevindiren haber
Eda gitti, Melis geldi

Eda gitti, Melis geldi
Vefat etti

Vefat etti
Düet yaptılar

Düet yaptılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER