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20 Ekim 2022 Perşembe 11:32:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:32:00

Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi

Kaynak: AA

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Alperen Şengün'ün 15 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 117-107 mağlup oldu. Cedi Osman'ın 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği mücadelede Cleveland Cavaliers ise Toronto Raptors'a 108-105 yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden milli oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman, bireysel anlamda sezona iyi başlangıç yaptı.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'a 10 sayı farkla (117-107) mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Trae Young 23 sayı, 13 asist, Dejounte Murray 20 sayı, 11 asistle "double double" yaparken, John Collins 24, De'Andre Hunter 22 sayıyla oynadı.

Rockets'ta Kevin Porter 21 sayıyla takımının en skorer isim oldu. Jabari Smith 17 sayı, 7 ribaunt, Jalen Green de 16 sayıyla maçı tamamladı.

Siakam, Raptors'a galibiyeti getirdi

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, çekişmeli geçen mücadelede Toronto Raptors'a 108-105 yenildi.

Pascal Siakam'ın 23 sayı, 11 ribauntluk katkı verdiği Raptors'ta, Gary Trent 19, OG Anunoby 18 sayıyla oynadı.

28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği konuk ekipte ise yeni takımıyla ilk maçına çıkan Donovan Mitchell'in 31 sayı, 9 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Jarrett Allen, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

LeBron James'ten sonra ilk

Detroit Pistons'ın sahasında Orlando Magic'i 113-109 yendiği maçta konuk ekibin formasını giyen çaylak Paolo Banchero, ilk maçında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Magic'in 2022 draftında birinci sıradan seçtiği Banchero, Los Angeles Lakerslı LeBron James'in ardından ilk maçında en az 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asiste ulaşan ilk 1. sıra seçimi oldu. 19 yaşındaki oyuncu parkeden 27 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle ayrıldı.

LeBron James, 2003 yılında çaylak olarak çıktığı ilk maçını 25 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle tamamlamıştı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 107-114

Detroit Pistons-Orlando Magic: 113-109

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 115-112 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 117-107

Miami Heat-Chicago Bulls: 108-116

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 108-130

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 108-105

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 115-108

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-129

Utah Jazz-Denver Nuggets: 123-102

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 107-105

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 108-115

Etiketler : Amerikan Basketbol Ligi San Antonio Spurs-Charlotte Hornets Utah Jazz-Denver Nuggets Sacramento Kings-Portland Trail Blazers
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