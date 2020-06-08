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08 Haziran 2020 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 15:19:00

Alpaslan Öztürk: Pis Türk laflarıyla büyüdüm

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Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, tüm dünyanın ırkçılığı konuştuğu günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD’de George Floyd’a yapılan ırkçılık futbol kamuoyunda da geniş yer bulurken, spor camiasının önemli isimleri tepkilerini belirtmişti.

Göztepe'de oynayan Alpaslan Öztürk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''AVRUPA'DAKİ GURBETÇİLERİN DE BU SIKINTISI SONA ERMELİ''

Belçika'da doğup büyüyen futbolcu, ırkçılığın yalnızca siyahilere değil, Türklere de yapıldığını söyledi.

Öztürk, ''Çok uzun yıllardır gurbetçilerin, özellikle de sporcuların Avrupa’da yaşadığı ırkçılıkların haddi hesabı yoktur. Belçika’da futbola başlayan ve tüm altyapı kariyerini orada geçiren bir oyuncu olarak ırkçılığın bu kadar ses getirdiği bir dönemde anlatmak istediklerim var. Avrupa’daki gurbetçilerin bu sıkıntısının da son bulması lazım.'' ifadelerini kullandı.

''PİS TÜRK DİYE BAĞIRIYORLARDI''

26 yaşındaki futbolcu, ''Altyapıda oynarken daha küçük yaşlarda hayatın bizim için orada çok zor olacağını öğrenmiştik. Çünkü kadroya girebilmek için, profesyonel olabilmek için Belçikalı bir çocuğa göre her zaman 3 kat daha başarılı olmam gerekiyordu. Düşünün 11 yaşında bir çocuksunuz. Sahaya çıkıyorsunuz ve yaptığınız en ufak hatada takım arkadaşınızın ailesi bile tribünden ‘Pis Türk’ diye bağırıyor. Biz Türk milleti olarak yemeklerimizde soğanı çok kullanırız. Bunu bildikleri için, ‘Soğan kafa’ diyorlardı bize. Tribünden gelen bu seslerle büyüdük. Bir Türk olarak başarılı olmaya, onların önüne geçmeye ant içerek büyüdüm.'' şeklinde konuştu.

(Fanatik)

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