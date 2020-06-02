Almanya, ABD'deki ırkçılığa sahip çıktı! Tepki gösteren futbolculara ceza kesilecek

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi spor dünyasını da ayağa kaldırdı.



Geçtiğimiz hafta Bundesliga'da oynanan maçlarda Floyd'u unutmayan futbolcuların "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez." kuralını ihlal ettiğini iddia eden Almanya Futbol Federasyonu, oyunculara ceza verilip verilmemesiyle ilgili toplantı yapma kararı aldı.

FIFA: FUTBOLCULARA CEZA VERMEYİN

Almanlar bu konuyu tartışırken, FIFA'dan ülkelere önemli bir çağrı geldi.

Yapılan açıklamada, futbol paydaşlarının yaşanan durumun trajik yönünü göz ardı etmemesi gerektiği belirtilerek, "FIFA, konunun ne kadar hassas olduğunun farkında. George Floyd'un başına gelen trajik olay nedeniyle ona sahada destek vermek isteyen futbolcuların endişelerini de anlıyor." ifadeleri kullanıldı. Kulüplere ve organizatörlere seslenen FIFA, "Oyunun kuralını belirleyen ve yöneten tarafların, futbolculara ceza verilmesi konusu gündeme geldiğinde ortak sağduyu ve olayın içeriğinin hassaslığını göz önüne almasını istiyoruz." denildi.

FIFA'dan gelen bu istek üzerine, Almanya Futbol Federasyonu'nun nasıl bir karar alacağı merak konusu.