VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'nde konuştu
AB'nin ticaret açığı rekor kırdı
Alman yüzücüler, Gençler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor
MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek
Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem
Sinop kruvaziyer turizminde iddialı
Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı
Mağara resmiyle insanlık tarihini aydınlatıyor
Elon Musk faturayı Pentagon'a kesti!
Emeklilik için karlı çıkaracak formül!
Salezoo İle E–Ticarette Sürdürülebilirlik!
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu!
Başkan Erdoğan: Putin'le birlikte talimatı verdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
“Mezarlık” Dizisi Büyük İlgi Gördü, Oyuncu Efe Uysal İle Röportaj Yapıldı
Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda ABD'ye net mesaj
Yunanistan'ı korku sardı! Türklerin rehinesi olacağız
Romantik çift
'yalan'a farklı yorum
Şarkıcılıktan oyunculuğa
Hande bulutların üstünde
‘Sezen Aksu ikinci annemdir'
'Biyografime izin vermem'
14 Ekim 2022 Cuma 13:47:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 13:47:00

Alman yüzücüler, Gençler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Genç Yüzme Milli Takımı, ülkelerinde aldıkları tavsiye üzerine ilk kez geldikleri Erzurum'da, Avrupa Şampiyonası ve gençlik festivali için güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kentteki olimpik havuz, 2017'den beri yerli yüzücülere ve yüzmeyi yeni öğrenen sporculara hizmet vermenin yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

2 bin rakımda bulunmasından dolayı tercih edilen havuz, şimdi de kendi ülkelerindeki milli takım ve kulüplerin tavsiyesi üzerine kente gelen Alman sporcuları ağırlıyor.

Almanya Genç Yüzme Milli Takımı'nın 15-19 yaş aralığındaki 16 kız ve erkek sporcusu, Avrupa Şampiyonası ve gençlik festivali için güç depoluyor.

"Erzurum'u ilk defa tercih ettik"

Milli takımın antrenörü Carsten Goosses, AA muhabirine, daha önce Almanya'dan gelen takımların tavsiyesi üzerine Erzurum'a ilk kez geldiklerini söyledi.

Güzel bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Goosses, Erzurum'un hem lokasyonunun hem de otellerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Goosses, kente tekrar gelmeyi düşündüklerini aktararak, "Erzurum'u ilk defa tercih ettik ve tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası ve gençlik festivaline hazırlanıyoruz. İki sporcumuzun 20 yaş ve 22 yaş altında Avrupa şampiyonu olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sporcularının performansının iyi olduğunu ve başarılı olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını anlatan Goosses, "Sporcularımızın motivasyonları çok yüksek. Bütün gücümüzü önümüzdeki yarışlara verdik. Basamak basamak ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Avrupa Avrupa Şampiyonası gençlik festivali Avrupa şampiyonu
Şarkılar Onur Şener için

Şarkılar Onur Şener için
İkinci sezon çekimleri başladı

İkinci sezon çekimleri başladı
3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu

3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu
Oturmak sigara içmek kadar zararlı

Oturmak sigara içmek kadar zararlı
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Eski eşe mesajlı gönderme

Eski eşe mesajlı gönderme
Canavar gibi şarkı

Canavar gibi şarkı
Ağlatan kına

Ağlatan kına
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX