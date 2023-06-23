Alman ümit milli futbolcular Moukoko ve Ngankam ırkçı hakarete uğradı

21 Yaş Altı Almanya Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam, sosyal medyadan ırkçı hakarete uğradı.

Moukoko ve Ngankam, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde İsrail ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçında penaltı atışlarını gole çevirememelerinin ardından sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Maçtan sonra bu duruma tepki gösteren Moukoko, "Kazanırsak hepimiz Almanız. Kaybedersek 'maymun' yorumları geliyor. Jessic'e geldi, bana da geldi. Böyle şeylerin futbolda yeri yok." ifadelerini kullandı.

Takıma yardım etmek istediklerini ve hiçbir oyuncunun kasıtlı olarak penaltı kaçırmadığını vurgulayan Kamerun doğumlu genç futbolcu, aldıkları mesajları "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Moukoko, bu tür mesajlarla sürekli karşı karşıya kaldığını aktararak, "Bu sefer çok acı verdi." dedi. Borussia Dortmund'da forma giyen Moukoko, artık buna karşı bir tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise twitter'dan yaptığı paylaşımda, Moukoko ile Ngankam'a yönelik ırkçı hakaretleri "insanlık dışı ve iğrenç" olarak tanımladı.

Faeser, "Milli futbolcularımız modern ve çeşitliliğe sahip Almanya'nın en iyi yönünü, bu ırkçı yorumlar ise en çirkin yönünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.