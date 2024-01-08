08 Ocak 2024 Pazartesi 19:36:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 19:36:00
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdi
Almanya Futbol Federasyonu, Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu
Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Beckenbauer, 78 yaşındaydı.
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