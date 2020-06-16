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16 Haziran 2020 Salı 00:27:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 00:27:00

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, üç kupanın ikisini alma ihtimallerinin bulunduğunu belirtti.

Kulüp televizyonunda 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamada bulundu.

Başkan Koç, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Max Kruse'nin neden oynayamayacağını açıkladı.

"Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum. Doktorun söylediğine göre iyi durumda."

"MUSLERA, ALEX GİBİ TÜM CAMİALAR TARAFINDAN SEVİLEN BİR OYUNCU"

Koç, Galatasaray'ın dün oynadığı Ç. Rizespor karşısında sakatlanan Muslera'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Dün ise sadece Galatasaraylıları değil, herkesi üzen bir hadiseye tanıklık ettik. Muslera talihsiz olarak ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine ve Galatasaray camiasına büyük geçmiş olsun diliyorum. Muslera bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı."

"3 TEMMUZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU"

"3 Temmuz bizim için çok önemli bir konu. 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler, geri adım atmadan mücadele ettik ve zamanla neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu ülkede mücadeleyi ateşleyen kulüp Fenerbahçe oldu."

"YARIN OBRADOVİC İLE ÖNÜMÜZDEKİ SEZONU KONUŞACAĞIZ"

"Obradoviç bugün İstanbul'a geldi. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. O ne zamana kadar burada kalmak isterse kalabilir. O sadece bizim değil basketbolun efsanesidir. Basketbol bütçesi 30 milyonlar seviyesinde olması mümkün değil bu yeni şartlar hocamızın kalmak isteyeceği şartlar ise biz onun liderliğinde devam etmek istiyoruz."

Koç, önümüzdeki seneler için yeni planlamalar yaptıklarını dile getirdi.

"Tüm taşları yerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var. Direkt oynayacak 2-3 isme odaklanıyoruz. Taraftarlarımızdan içlerinin rahat olmasını istiyorum. Bu seneki planlamamız geçen 2 seneden farklı. Gençlere odaklanıyoruz. Hem altyapıya gelecek hem kadroda yer alacak. Tahir hocanın iyi işler yapacağını düşünüyoruz."

"DİREKT OYNAYACAK 2-3 İSME ODAKLANIYORUZ"

Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri açısından önemine de değindi.

"Çok zor bir kulüple maçımız var. Bu maçın bu tarihte olmasının nedenini anlamıyorum. Biz normalde Galatasaray-Trabzonspor derbisinden sonra bu maçı yapacaktık. Yarı finali değiştirdiler ama final tarihi belli değil. Kaptanın da oyuncuların da dediği gibi varımızı yoğumuzu sahada gösterip Türkiye Kupası'nda finale kalacağımıza inanıyorum. Hala üç kupanın ikisini alma ihtimalimiz var. Şimdiden yaptığımız planlama, el sıkıştığımız ve sıkışmak üzere olduğumuz oyuncular ve kafamızdaki hoca gelecek için çok daha hayırlı olacak. 2020-2021'in planlaması 3 aşağı 5 yukarı tamamlanmış olacak. Transfer eylül sonuna kadar devam edecek. Pandemiden dolayı ciddi fırsatlar da çıkacak. Yarın akşam tur atlayacağımıza inanıyorum."

Ali Koç, ekonomik anlamda futbol takımı oyuncularına 2 opsiyon sunduklarını ve henüz oyunculardan geri dönüş almadıklarını da aktararak sözlerini tamamladı.

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