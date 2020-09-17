Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan Muric'e duygusal veda

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17 Eylül 2020 Perşembe 12:13:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 12:13:00

Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muric'e duygusal veda

Kaynak: AA

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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile bir veda buluşması gerçekleştirdi.

Sözlerine yeni sezonla ilgili temennilerini dile getirerek başlayan Ali Koç, "Tüm taraftarlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Yeni sezonun hem Türk futbolu hem de camiamız için hayırlı ve uğurlu olmasını, kazadan, beladan ve sakatlıktan uzak olmasını, maçların centilmence cereyan etmesi, bununla beraber inşallah Fenerbahçemizin şampiyonluğu ile sonuçlanmasını diliyoruz, bunun için dua ediyoruz." diye konuştu.

Vedat'ın Fenerbahçe kariyerinin sadece 1 sezon olduğunu aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sadece 1 senedir Fenerbahçe'de olmasına rağmen biz onu çok sevdik, taraftar onu çok sevdi. O da cesur yüreğiyle Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. İnşallah yerini doldururuz. Vedat'ın yerini doldurmak çok çok zor. O da bu transferi çok arzuladı. Bundan önce her sezon üstüne koyduğu gibi yeni sezonda İtalya'da aynen devam edecektir. Yolu açık, şansı bol, Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiası, şahsım ve yönetim kurulumuz adına kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok kısa süre de olsa Vedat'ın Fenerbahçe için yaptıklarını ne biz unutacağız ne de taraftarımız unutacak.

EMRE BELÖZOĞLU: "TÜM FENERBAHÇELİLER GİBİ BİRAZ BURUĞUZ"

Profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Emre Belözoğlu, tüm Fenerbahçeliler gibi buruk olduklarını söyledi.

Vedat ile oynamaktan çok büyük keyif aldığını aktaran Emre, "Tüm Fenerbahçeliler gibi biraz buruğuz. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Kalpler her daim beraber. Kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. Burası onun evi. Sonsuz başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." şeklinde görüş belirtti.

Lazio'a 17,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olan Kosovalı santrfor ise, "Bu kulübün formasını bana tattırdığınız, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Benim destekçim olacağınızdan şüphem yok. Kalbim sizlerle. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

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