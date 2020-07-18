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18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:39:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:55:00

Ali Koç bizzat devrede... Fenerbahçe'ye dönüyor!

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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ramazan Civelek, sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve profesyonel olarak sarı lacivertli takımda forma giyen sonrasında ise Gaziantep FK, Sakaryaspor’a kiralanan ardından bonservisi ile Karagümrük’e transfer olan Ramazan Civelek, Fenerbahçe’ye geri dönüyor. Ajansspor'un haberine göre; Sarı Lacivertli ekip Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla geçer not alan ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak.

ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yaptı.

YASİR DE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği Yasir Subaşı da sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ

Yabancı kuralının değişmesinin ardından sarı-lacivertliler, az maliyetli ve tanıdığı eski Türk oyuncuları takımda yeniden değerlendirerek kadrosunu şekillendirmek istiyor.

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