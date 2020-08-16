Leipzig Sörloth transferini bitirmek üzere

Alexander Sörloth Trabzonspor'dan ayrılıyor
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Norveçli golcü Alexander Sörloth, Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmesi yaptı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Süper Lig'de 2019-20 sezonuna damga vuran Alexander Sörloth ayrılığa hazırlanıyor. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Norveçli yıldızın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
Norveç basınından TV 2, Alexander Sörloth'un Leipzig ile olan görüşmelerinde sona geldiği ve sağlanan anlaşma ile Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini dolduracağı iddia edildi. Nidaros'a göre ise Sörloth, doğduğu şehir Trondheim'da Alman ekibi ile görüşmelerde bulundu.
İngiliz basınından Sky Sports ise Leipzig'in oyuncuyu katmak adına transferde sona geldiğini doğrularken Trabzonspor'un iki yıllık bir kiralama anlaşması olduğunu ve sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanabileceğini belirtti. Trabzonspor'un opsiyonu kullanarak Sörloth'u kadrosuna katıp sonrasında ise Alman ekibi ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı.
Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor forması altında 34 maça çıkan Sörloth; 24 gol, 8 asist ile yıldızlaşmıştı.
(Fanatik)
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