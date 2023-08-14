Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta
Kaynak: AA
Beşiktaş, İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1,5 milyon avro imza parasının yanı sıra her yıl 2,5 milyon avro garanti ücret ödeyecek.
Ayrıca Oxlade-Chamberlain, kadroda yer aldığı müsabakalarda görev yaptığı süreye göre maç başına azami 10 bin avro kazanacak.
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