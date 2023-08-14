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14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:53:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:53:00

Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta

Kaynak: AA

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Beşiktaş, İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1,5 milyon avro imza parasının yanı sıra her yıl 2,5 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca Oxlade-Chamberlain, kadroda yer aldığı müsabakalarda görev yaptığı süreye göre maç başına azami 10 bin avro kazanacak.

Etiketler : Beşiktaş Transfer Alexander Oxlade-Chamberlain
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