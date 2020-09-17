Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu
Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Norveç ekibi Rosenborg oldu.
Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Letonya temsilcisi Ventspils ile deplasmanda karşılaştı.
Olimpiskais Stadı'ndaki karşılaşmayı 15 (P) ve 45+3. dakikalarda Dino Islamovic, 37. dakikada Anders Konradsen, 64. dakikada Carlo Holse ve 71. dakikada Kristoffer Zachariassen'in golleriyle 5-1 kazanan Rosenborg, bir üst tura yükseldi.
Ventspils'in tek golünü 5. dakikada Evgeny Kozlov attı.
Rosenborg, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.
Alanyaspor, Rosenborg ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.
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