VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Onur Şan'la Bayram Ola" bayram boyunca 24 TV ekranlarında evlerinize konuk oluyor
NATO: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak
Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" denmeli
Bayram süresince yurt genelinde hava durumu
26 Haziran 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 14:00:00

Al-Hilal, Neves'ten sonra Koulibaly'yi de kadrosuna kattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.

Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Etiketler : alhilal futbol suudi arabistan kalidou koulibaly
Türkiye'yi seviyorum

Türkiye'yi seviyorum
Senfonik Diyarbakır

Senfonik Diyarbakır
Aile yemeği

Aile yemeği
Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
Asker arkadaşını izledi

Asker arkadaşını izledi
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"

"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX