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15 Ocak 2024 Pazartesi 00:05:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 00:05:00

AK Partili Çelik'ten İsrail propagandası yapan futbolcuya tepki: "Nefretin kölesi"

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Attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak işgalci İsrail'in propagandası yapan Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel, büyük bir skandala imza atmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ülkenin milli değerlerini hedef alan futbolcuyu "Nefretin kölesi…" olarak niteledi.

Bileğine davut yıldızı çizen Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel, gol sonrası kameralara bileğini göstererek İsrail propagandası yapmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel'in milli ve manevi değerlerini hedef alan skandal hareketi üzerine sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda "Nefretin kölesi..." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : futbolcu Skandal İsrail Propagandası Milli Değerler
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