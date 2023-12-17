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17 Aralık 2023 Pazar 23:46:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 23:46:00

AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, hakem Meler'i ziyaret etti

Kaynak: AA

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Meler'in evine geldi.

Kasapoğlu Meler ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak saldırıyı kınadı.

Kasapoğlu görüşmede "Kıymetli hakemimize yapılan çirkin saldırı hepimizi derinden üzdü. Spor, dostluk ve centilmenliktir. Sporun ruhuna aykırı olan bu tür saldırıların hep beraber karşısında olmalıyız. Futbolun tüm paydaşlarının üzerine düşeni yaparak dostluk içinde rekabet etmesi gerekir. Sporda Fair Play bilincini arttırmalıyız. Rekabetin olduğu yerde elbette kazanma ve başarılı olma hırsı da olacaktır. Ancak hırs, harisliğe dönmeden kendi sınırlarımızı çizebilmeliyiz. Hakemimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeşil sahalara döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem Meler de ziyaretten ötürü Kasapoğlu'na teşekkür ederek, her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu Halil Umut Meler selçuk evi
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