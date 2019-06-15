Ajax'ın 17 yaşındaki stoperi Vitesse'ye gidiyor

Ajax ile kontratı sona eren 17 yaşındaki Türk stoper Nuri Emre Akşit'in Vitesse'den gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

Voetbal Primeur'da yer alan haberde; Ajax altyapısından yetişen ve geçen sezon Ajax U17'de forma giyen Nuri Emre'nin beklediği kontrat teklifini alamayınca Vitesse'nin önerisini kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. Ajax ile son bir görüşme yapacak olan Nuri Emre'nin, bu görüşme sonrası kararını vereceği vurgulandı.

Vitese'nin Nuri Emre dışında Ajax U17'den Ian Beelen'in transferini de istediği bilgisi verildi.

Nuri Emre Akşit, U15 ve U16'da Hollanda forması giydikten sonra U17'de Türk Milli Takımı'nı tercih etmişti.

17 yaşındaki stoper, geçen sezon U17 düzeyinde 18 kez Ajax forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

(Sporx)