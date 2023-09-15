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15 Eylül 2023 Cuma 14:03:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 14:03:00

Ahmet Nur Çebi: İki kupaya da talibiz

Kaynak: AA

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.

Başkan Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞU GÖĞÜSLEYECEK"

Kulübün mali yapısını ve geleceğini gözeten bir transfer stratejisi yürüttüklerini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Yeni transferlerimiz her geçen gün uyum sağlıyorlar ve takımımızın aidiyet ruhunu pekiştiriyorlar. Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bu takım sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyecektir. Amacımız tabii ki UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de kupayı müzemize getirmektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BEŞİKTAŞ Ahmet Nur Çebi FUTBOL
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