Adı Galatasaray'la anılan Aytaç Kara, Başakşehir ya da Konyaspor'dan birini tercih edecek

  • Bist 100
    93.771
  • Dolar
    5,8671
  • Euro
    6,5775
  • Altın
    253,3246
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz bu hedefe baş koyduk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz bu hedefe baş koyduk
THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı
Son dakika... Türkiye, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı Son dakika... Türkiye, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Eskişehir Selkaspor hentbol takımı ligden çekildi Eskişehir Selkaspor hentbol takımı ligden çekildi
Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu: Prens Selman'ın soruşturulması için kanıtlar var Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu: Prens Selman'ın soruşturulması için kanıtlar var
'Şuursuz Aşk'ın doktoru 'Şuursuz Aşk'ın doktoru
NetflIx’in yeni Türk dizisi Love 101' genç yıldızları buluşturuyor NetflIx’in yeni Türk dizisi Love 101' genç yıldızları buluşturuyor
Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal yanıtı Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal yanıtı
Işin Aslı pilates Işin Aslı pilates
3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika açıklaması var mı? 3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika açıklaması var mı? 3600 ek gösterge ne oldu?
Hollywood'da Al Pacino buluşması Hollywood'da Al Pacino buluşması
Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na 60 bin TL'lik hediye Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na 60 bin TL'lik hediye
AB mahkemesinden "Adidas" kararı: Logosu ticari marka değil AB mahkemesinden "Adidas" kararı: Logosu ticari marka değil
Meryem Uzerli'nin estetikli hali görenleri şaşırttı Meryem Uzerli'nin estetikli hali görenleri şaşırttı
Bakan Varank: 17 yılda 314 OSB'de çalışan sayısını 1,9 milyona çıkardık Bakan Varank: 17 yılda 314 OSB'de çalışan sayısını 1,9 milyona çıkardık
Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca Adnan Oktar'ın müridi mi? Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca Adnan Oktar'ın müridi mi?
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Takıma 6-7 takviye yapacağız Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Takıma 6-7 takviye yapacağız
İngiltere’de Avam Kamarası’nda yapılan ikinci turun galibi Boris Johnson oldu İngiltere’de Avam Kamarası’nda yapılan ikinci turun galibi Boris Johnson oldu
Menemen Belediyespor kongresine konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı Menemen Belediyespor kongresine konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı
DGS çıkmış sorular yayınlandı mı? 2017 DGS soru kitapçığı sizlerle! DGS çıkmış sorular yayınlandı mı? 2017 DGS soru kitapçığı sizlerle!
Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor
Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, Omar Imeri oldu Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, Omar Imeri oldu
UITP verilerine göre raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara UITP verilerine göre raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara
İzmir'de bir öğrenci mezuniyetinden bir gün önce akıma kapılarak öldü İzmir'de bir öğrenci mezuniyetinden bir gün önce akıma kapılarak öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Haziran 2019 12:28 | Çarşamba

Adı Galatasaray'la anılan Aytaç Kara, Başakşehir ya da Konyaspor'dan birini tercih edecek

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray’la anılan Aytaç Kara’ya Başakşehir ve Konyaspor talip olurken başarılı futbolcu iki ekipten birini tercih edecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig’in en az gol atan (28) en az gol atan takımı olarak kümeye düşen Bursaspor’da tecrübeli orta saha Aytaç Kara’nın transfer durumu netlik kazandı.

AYTAÇ TRABZONSPOR'DA KENDİSİNİ GÖSTEREMEMİŞTİ

Ligde toplamda 28 gol gibi çok düşük bir istatistik yakalayan Bursaspor’da orta sahada oynamasına rağmen 6 golde imzası olan Aytaç Kara’nın Başakşehir veya Konyaspor’u tercih etmesi beklenirken, 26 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk’la çalışmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan Aytaç Kara’nın Fatih Terim’in listesinde olmadığı anlaşılırken, milli futbolcunun Trabzonspor deneyimini çok iyi geçirememesi üç büyükleri Aytaç konusunda geri adım attırdı.

AYKUT KOCAMAN İSTİYOR

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Malatyaspor’da kendisini bulan, ardından Bursaspor’a transfer olan Aytaç Kara’nın şu andaki bonservis bedeli en az 2 – 2,5 milyon Euro olarak görünürken, genelde çalışkan ve disiplinli futbolcularla çalışmayı seven Aykut Kocaman’ın Aytaç konusunda ısrarcı olduğu haberleri geliyor.

Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu
CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı
Trabzondaki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı
Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu?
İngiliz gazetesinden Mursi’nin ölümüyle ilgili flaş iddia! 20 dakika boyunca....
Dünya Merkel'in bu görüntülerini konuşuyor
Bakan Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar liralık destek
Beşiktaş'a gelen Avcı'nın ilk bombası! Prensip anlaşmasına varıldı
İşte yenilenecek İstanbul seçimi hakkında merak edilen 8 başlık
Darbeci Sisi'den Mısır televizyonlarına 'Mursi' metni! Sunucu böyle rezil oldu...
Batı destekli darbeciler Mursi'nin ölüsünden bile korktular
SON DAKİKA! Galatasaray'da bir transfer daha
İslam düşmanlığı ile uçlanıyordu.. 'Üzgünüm' açıklaması geldi
Mursi'yi seçildiği gün katlettiler
Adebayor'dan Fenerbahçe'ye şartlı evet
Ne konuştunuz neden gizlediniz? Türkiye cevap bekliyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat
Ekonomiye güvenen kazanacak
"Suriye'de ateşkes ihlalleri artıyor"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ