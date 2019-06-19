Adı Galatasaray'la anılan Aytaç Kara, Başakşehir ya da Konyaspor'dan birini tercih edecek

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Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig’in en az gol atan (28) en az gol atan takımı olarak kümeye düşen Bursaspor’da tecrübeli orta saha Aytaç Kara’nın transfer durumu netlik kazandı.

AYTAÇ TRABZONSPOR'DA KENDİSİNİ GÖSTEREMEMİŞTİ

Ligde toplamda 28 gol gibi çok düşük bir istatistik yakalayan Bursaspor’da orta sahada oynamasına rağmen 6 golde imzası olan Aytaç Kara’nın Başakşehir veya Konyaspor’u tercih etmesi beklenirken, 26 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk’la çalışmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan Aytaç Kara’nın Fatih Terim’in listesinde olmadığı anlaşılırken, milli futbolcunun Trabzonspor deneyimini çok iyi geçirememesi üç büyükleri Aytaç konusunda geri adım attırdı.

AYKUT KOCAMAN İSTİYOR

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Malatyaspor’da kendisini bulan, ardından Bursaspor’a transfer olan Aytaç Kara’nın şu andaki bonservis bedeli en az 2 – 2,5 milyon Euro olarak görünürken, genelde çalışkan ve disiplinli futbolcularla çalışmayı seven Aykut Kocaman’ın Aytaç konusunda ısrarcı olduğu haberleri geliyor.