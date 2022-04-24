Ada Tan ve Ece Melis Baş'tan büyük başarı

Genç yelkencilerimiz, Techno293 & Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda madalya alarak göğsümüzü kabarttılar.

Techno293 & Techno293 Plus 2022 Avrupa Şampiyonası Yarışları Tamamlandı

17 - 23 Nisan 2022 tarihleri arasında Cagliari – İtalya'da gerçekleşen ve 7 Ülke'den 37 sporcunun katılım gösterdiği Techno 293 U15 Kızlar Kategorisinde, Ada Tan (Urla Deniz Kulübü) Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı kategoride Delfin Ada Canpolat (İçdaş Spor Kulübü) 6. sırada yer alırken, Duru Kutluoğlu (Izmir Ferdi) 16. sırada yarışı tamamladı.

Ece Melis Baş üçüncü oldu

Techno 293 U13 Kategorisinde ise 10 Ülkeden 37 sporcu mücadele ettiği yarışta, Ece Melis Baş (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) Avrupa Üçüncüsü oldu.

Aynı kategoride, Sude Bulduk (Göztepe Spor Kulübü) 4. sırada, Ali Öztüre (Göztepe Spor Kulübü) 17. sırada ve Can Özkan (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 22. sırada yarışı tamamladı.

9 Ülkeden 38 sporcunun yarıştığı Techno 293 U17 Kızlar Kategorisinde ise Naz Enis (İzmir Ferdi) 5. sırada, Yaren Ceylin Küçük (İçdaş Spor Kulübü) 14. sırada yarışı tamamlarken, Alya Kaplan (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 27. sırada yarışı tamamladı.

14 Ülke'den 62 sporcunun katıldığı Techno 293 U17 Erkekler Kategorisinde ise, Erencan Kolburan (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 8. sırada, Artun Senol (Urla Deniz Kulübü) 9. sırada ve Devrim Karataş (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 22. sırada yer aldı.

11 Ülke'den 47 sporcunun yarıştığı Techno 293 U15 Erkekler Kategorisinde, Emir Mercanoğlu (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 9. sırada, Doruk Can (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 24. sırada ve Ron Danon (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü), 27. sırada yarışı tamamladı.

Elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı kutluyoruz!