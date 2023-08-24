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24 Ağustos 2023 Perşembe 11:20:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 11:20:00

"Ace" rekortmeni ABD'li tenisçi Isner'den emeklilik kararı

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Teniste en çok "ace" atan sporcu unvanına sahip 38 yaşındaki ABD'li John Isner, kortlara veda etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Isner, "17 yıldan sonra artık profesyonel tenise veda etme zamanı geldi. Bu geçiş kolay olmayacak ama muhteşem ailemle bunun her saniyesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Isner ayrıca, 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Açık'ın katılacağı son turnuva olacağı bilgisini verdi.

Tek erkekler dünya sıralamasında 2010 ile 2019 yılları arasında ilk 20'de yer alma başarısı gösteren ABD'li raket, teniste en çok "ace" (14 bin 411) atan sporcu rekorunu elinde bulunduruyor.

Etiketler : ABD Açık ABD ace
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