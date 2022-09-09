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09 Eylül 2022 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 10:19:00

ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak

Kaynak: AA

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak.

Dünyanın bir numarası 21 yaşındaki Iga Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükseldi.

28 yaşındaki 5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Jabeur ile Swiatek arasında New York'ta oynanacak ABD Açık tek kadınlar finali, yarın yapılacak.

Etiketler : Iga Swiatek ABD Açık tek kadınlar finali Caroline Garcia
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