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25 Eylül 2023 Pazartesi 20:17:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 20:17:00

A Millilerin Letonya sınavı Konya'da

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A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maç Adana'dan Konya'ya alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı müsabaka, Konya'ya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

Öte yandan, karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için 9 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacak.

Etiketler : A MİLLİ FUTBOL KONYA LETONYA
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