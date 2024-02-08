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08 Şubat 2024 Perşembe 20:45:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 20:45:00

Rakiplerimiz belli oldu! İşte A Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi grubu

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2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Turnuvada B Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım'ımızın rakipleri ise belli oldu.

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. A Milli Takım'ımızın rakipleri belli oldu.

TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILDI

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katıldı.

LİGLER VE GRUPLAR:

A LİGİ

B LİGİ

C LİGİ

D LİGİ

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Etiketler : A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi rakipler
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