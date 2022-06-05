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05 Haziran 2022 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 10:54:00

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: İkinci yarıdaki hareketliğimizle bu skoru bulabildik

Kaynak: AA

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında ağırladığı Faroe Adaları'nı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, ikinci yarıda daha hareketli bir oyun ortaya koyduklarını ve farklı bir skorla galip gelmeyi bildiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Başlarda topa sahip olma oranımız çok yüksekken paslardaki isabet oranımız iyi değildi. Özellikle üçüncü bölgede. Kaptanımızın Hakan'ın koşu anlamında çok iyi performans sergilediğini söyleyebilirim, 11,5 kilometre koştu. İkinci yarı hareketliğimiz bize boş alanlar bulmamızı sağladı. Bu şekilde skoru bulabildik. Son üç günde Uluslar Ligi'nde 26 karşılaşma oynandı. Yalnızca Hollanda, Türkiye ve Gürcistan 4 gol atabildi. Sezon sonu gibi bir dönemde takımların zorlandığını görebiliyoruz, özellikle hücumda." ifadelerini kullandı.

    Ay-yıldızlı formayı ilk kez giyen Ferdi Kadıoğlu'nun performansını da değerlendiren Kuntz, "Ferdi'nin performansından memnunum. Maça biraz tedirgin başladı ama süre ilerledikçe bizim beklediğimiz futbolu sergilemeye başladı. Fenerbahçe'deki performansına yakın bir performans sundu." şeklinde konuştu.

    Alman teknik adam, "Serdar Dursun, yine sonradan girip golünü attı. Bir sonraki maçta hücumdaki tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak da sonuç getiriyor. Karar çok da kötü değilmiş. Hücumda otomatikleşme diye tabir edilen şey biraz zaman alıyor. Bugün baktığınızda üçüncü bölgede çok iyi değildik. Pas sayımız da çok fazla değildi. Bunların sebeplerinden biri Halil ve Enes'in oynama sıklığının fazla olmaması olabilir. Takımımızda yeni oyuncu kombinasyonları var. Şu da eklenebilecek bir durum. Kadro kararımızı verirken oyuncuların yorgunluk seviyesini de göz önüne alıyoruz. Maç maç oyuncuları değerlendireceğiz, fiziksel durumlarına bakıp kadro seçimini yapacağız."

    Doğukan Sinik: İnşallah devamı gelir

    Milli futbolcu Doğukan Sinik de forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Bugün kazanmak istiyorduk, bunun için sahaya çıktık. Hocamızın şans tanıdığı sürede takıma yardımcı olmaya çalıştım. Benim için iyi geçti, mutluyum. Takıma yardımcı olabilmek çok mutlu olduğum bir durum, inşallah devamı gelir. Benim için taşıdığım forma numarasının bir önemi yok, çünkü taşıdığım forma çok değerli."

    Etiketler : Başakşehir Fatih Terim Stadı Kuntz Ay-yıldızlı forma
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