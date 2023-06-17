A Milli Takım, Galler maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a geldi
Kaynak: AA
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4. maçında 19 Haziran Pazartesi Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, kentte geldi.
Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve Letonya'nın başkenti Riga'dan kalkan özel uçak, yaklaşık 4,5 saatlik yolculuktan sonra Samsun Çarşamba Havalimanına indi. Kafile maç günü kadar konaklayacağı otele geçti.
Milliler, Galler maçı öncesinde Samsun'da ilk antrenmanı bu akşam Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Altyapı Tesisleri'nde yapacak.
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