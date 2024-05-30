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30 Mayıs 2024 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 15:00:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Yarın:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

Etiketler : a milli kadın voleybol takımı milletler ligi sırbistan
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