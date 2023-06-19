A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Mücadeleye iyi başlayan Slovakya, 3 farklı oyuncusundan bulduğu üçlük atışlarla skor üretirken, Türkiye pota altından Sevgi Uzun, Alperi Onar ve McCowan'la sayı bulmaya çalıştı. A milliler, ilk periyodu 15-21 geride kapattı.

İkinci periyotta set oyununa dönen milliler. Alperi Onar ve Gökşen Fitik'in hızlı hücumları, Esra Ural Topuz ve McCowan'ın pota altı sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde farkı kapattı: 25-25. Bitime 3 dakika kala 3 farkla öne geçen Türkiye, rakibin mola dönüşünde Dudasova, Jakubcova ve Palenikova'yla bulduğu 3 sayılık atışlar ve ribaunt dönüşleri sonrasında devreyi 31-40 geride tamamladı.

Slovakya, ikinci yarıda da dış şutlar ve etkili savunmasıyla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 42-56. Üç sayılık atışlarda isabet yakalayamayan ve ribaunt üstünlüğünü rakibe kaptıran milliler ise Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'la sayılar bulsa da üçüncü çeyreği 45-58 yenik kapattı.

Final çeyreğinin başında Slovakya bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Bu fark sonrasında ay yıldızlılar, Alperi Onan ve Derin Erdoğan'la bulduğu 3 sayılık atışlarla bitime 2 dakika 17 saniye kala kala farkı 9'a indirdi: 61-70. Maçın son dakikasında serbest atışlarla Slovakya farkı tekrar artırırken, maçtan da 80-66'lık galibiyetle ayrılarak play-off'ta Almanya'nın rakibi oldu.

TÜRKİYE TURNUVAYA VEDA ETTİ

Sahaya Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un sakatlıklarından dolayı önemli eksiklerle çıkan A Milliler, bu skorla tek galibiyetini Macaristan'a karşı aldığı turnuvaya veda etti. Slovakya ise grup üçüncüsü olarak C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.



Sırbistan'ı 81-75 mağlup edip liderliğe yükselen Macaristan, doğrudan çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan da, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmaya için karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR, PUAN DURUMU VE EŞLEŞMELER

Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:



A Grubu

Karadağ-Letonya: 61-58

İspanya-Yunanistan: 76-60

Puan durumu:

Takım O G M A Y Av. Puan İspanya 3 2 1 217 184 33 5 Karadağ 3 2 1 192 205 -13 5 Yunanistan 3 1 2 202 215 -13 4 Letonya 3 1 2 190 197 -7 4

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren İspanya, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Karadağ, B grubunun üçüncüsü İtalya ile eşleşirken, üçüncü Yunanistan ise B grubunun ikincisi Çekya'nın rakibi oldu.

B Grubu

Belçika-İtalya: 72-64

Çekya-İsrail: 61-52

Takım O G M A Y Av. Puan Belçika 3 3 0 264 164 100 6 Çekya 3 2 1 163 194 -31 5 İtalya 3 1 2 210 201 9 4 İsrail 3 0 3 179 257 -78 3

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Belçika, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Çekya, A grubunun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşirken, üçüncü sıradaki İtalya ise A grubunun ikincisi Karadağ'ın rakibi oldu.

C Grubu

Almanya-Büyük Britanya: 62-61

Slovenya-Fransa: 68-73

Takım O G M A Y Av. Puan Fransa 3 3 0 194 175 19 6 Almanya 3 2 1 178 181 -3 5 Büyük Britanya 3 1 2 194 196 -2 4 Slovenya 3 0 3 201 215 -14 3

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Fransa, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Almanya, D grubunun üçüncüsü Slovakya ile eşleşirken, üçüncü sıradaki Büyük Britanya ise D grubunun ikincisi Sırbistan'ın rakibi oldu.

D Grubu

Macaristan-Sırbistan: 81-75

Türkiye-Slovakya: 66-80

Takım O G M A Y Av. Puan Macaristan 3 2 1 238 211 27 5 Sırbistan 3 2 1 236 196 40 5 Slovakya 3 1 2 199 245 -46 4 Türkiye 3 1 2 198 219 -21 4

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren Macaristan, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Sırbistan, C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken üçüncü sıradaki Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.