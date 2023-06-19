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19 Haziran 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 10:00:00

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 yenilerek grubunu son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Mücadeleye iyi başlayan Slovakya, 3 farklı oyuncusundan bulduğu üçlük atışlarla skor üretirken, Türkiye pota altından Sevgi Uzun, Alperi Onar ve McCowan'la sayı bulmaya çalıştı. A milliler, ilk periyodu 15-21 geride kapattı.

İkinci periyotta set oyununa dönen milliler. Alperi Onar ve Gökşen Fitik'in hızlı hücumları, Esra Ural Topuz ve McCowan'ın pota altı sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde farkı kapattı: 25-25. Bitime 3 dakika kala 3 farkla öne geçen Türkiye, rakibin mola dönüşünde Dudasova, Jakubcova ve Palenikova'yla bulduğu 3 sayılık atışlar ve ribaunt dönüşleri sonrasında devreyi 31-40 geride tamamladı.

Slovakya, ikinci yarıda da dış şutlar ve etkili savunmasıyla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 42-56. Üç sayılık atışlarda isabet yakalayamayan ve ribaunt üstünlüğünü rakibe kaptıran milliler ise Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'la sayılar bulsa da üçüncü çeyreği 45-58 yenik kapattı.

Final çeyreğinin başında Slovakya bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Bu fark sonrasında ay yıldızlılar, Alperi Onan ve Derin Erdoğan'la bulduğu 3 sayılık atışlarla bitime 2 dakika 17 saniye kala kala farkı 9'a indirdi: 61-70. Maçın son dakikasında serbest atışlarla Slovakya farkı tekrar artırırken, maçtan da 80-66'lık galibiyetle ayrılarak play-off'ta Almanya'nın rakibi oldu.

TÜRKİYE TURNUVAYA VEDA ETTİ

Sahaya Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un sakatlıklarından dolayı önemli eksiklerle çıkan A Milliler, bu skorla tek galibiyetini Macaristan'a karşı aldığı turnuvaya veda etti. Slovakya ise grup üçüncüsü olarak C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Sırbistan'ı 81-75 mağlup edip liderliğe yükselen Macaristan, doğrudan çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan da, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmaya için karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR, PUAN DURUMU VE EŞLEŞMELER

Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:

A Grubu

Karadağ-Letonya: 61-58

İspanya-Yunanistan: 76-60

Puan durumu:

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

İspanya

3

2

1

217

184

33

5

Karadağ

3

2

1

192

205

-13

5

Yunanistan

3

1

2

202

215

-13

4

Letonya

3

1

2

190

197

-7

4

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren İspanya, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Karadağ, B grubunun üçüncüsü İtalya ile eşleşirken, üçüncü Yunanistan ise B grubunun ikincisi Çekya'nın rakibi oldu.

B Grubu

Belçika-İtalya: 72-64

Çekya-İsrail: 61-52

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

Belçika

3

3

0

264

164

100

6

Çekya

3

2

1

163

194

-31

5

İtalya

3

1

2

210

201

9

4

İsrail

3

0

3

179

257

-78

3

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Belçika, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Çekya, A grubunun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşirken, üçüncü sıradaki İtalya ise A grubunun ikincisi Karadağ'ın rakibi oldu.

C Grubu

Almanya-Büyük Britanya: 62-61

Slovenya-Fransa: 68-73

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

Fransa

3

3

0

194

175

19

6

Almanya

3

2

1

178

181

-3

5

Büyük Britanya

3

1

2

194

196

-2

4

Slovenya

3

0

3

201

215

-14

3

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Fransa, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Almanya, D grubunun üçüncüsü Slovakya ile eşleşirken, üçüncü sıradaki Büyük Britanya ise D grubunun ikincisi Sırbistan'ın rakibi oldu.

D Grubu

Macaristan-Sırbistan: 81-75

Türkiye-Slovakya: 66-80

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

Macaristan

3

2

1

238

211

27

5

Sırbistan

3

2

1

236

196

40

5

Slovakya

3

1

2

199

245

-46

4

Türkiye

3

1

2

198

219

-21

4

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren Macaristan, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Sırbistan, C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken üçüncü sıradaki Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Etiketler : a milli kadın basketbol takımı fiba 2023 avrupa şampiyonası turnuva
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