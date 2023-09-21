TFF, A Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu
Kaynak: NTV
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı.
Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini resmen açıkladı.
İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye'ye gelmişti. Yapılan görüşmlerin ardından anlaşma sağlandı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Son 2 sezon Adana Demirspor'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı.
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