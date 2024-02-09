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09 Şubat 2024 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 14:17:00

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

Kaynak: AA

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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül:

21.45 Galler-Türkiye

9 Eylül:

21.45 Türkiye-İzlanda

11 Ekim:

21.45 Türkiye-Karadağ

14 Ekim:

21.45 İzlanda-Türkiye

16 Kasım:

20.00 Türkiye-Galler

19 Kasım:

22.45 Karadağ-Türkiye

Etiketler : a milli futbol takımı uefa uluslar ligi fikstür maç
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