VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki: "Çoktan kaybettiler"
A Milli Futbol Takımımız, Almanya'ya ulaştı
Cansu Bektaş dünya şampiyonu oldu
PFDK kararları açıklandı: Koça, Çebi'ye ve Doğan'a ceza
10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!
Kassam Tugayları'ndan yeni açıklama: 21 İsrail askeri aracı imha edildi
16 Kasım 2023 Perşembe 22:53:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 22:53:00

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'ya ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı için yaptığı uçuşunu tamamladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı özel karşılaşma için bu ülkeye ulaştı.

Hava yoluyla İstanbul'dan Berlin-Brandenburg Havalimanı'na gelen Ay-yıldızlı kafile, buradan otobüsle Berlin'de şehir merkezinde kamp yapacakları otele geçti.

Bazı futbolcular otelin önünde, bariyerin arkasında bulunan taraftarlara el sallarken, oyunculardan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü ile kaleci Uğurcan Çakır taraftara imza dağıttı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, maç öncesi son antrenmanını yarın TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

Almanya-Türkiye müsabakası 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te oynanacak.

Etiketler : ALMANYA TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX