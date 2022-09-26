A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan milli takım, grubun zayıf ekiplerinden Faroe Adaları karşısında da kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Milli takım son dönemde elde ettiği kötü sonuçlarla düşüş yaşadı. UEFA Uluslar B Ligi'nde sergilediği kötü performansın ardından küme düşerek büyük bir başarısızlığa imza atan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerine ise iyi bir başlangıç yapmıştı.

Söz konusu elemelere 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başlayarak büyük bir çıkışa imza atan milliler, ardından deplasmanda Norveç'i 3-0 yenmiş ve grubunda liderlik için büyük fırsat yakalamıştı.

Gruptaki 3. maçında evindeki Letonya beraberliğiyle ilk puanlarını kaybeden ay-yıldızlılar, 2,5 aylık bir aranın ardından bu kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etti.

Dünya Kupası elemelerindeki başarılı performansıyla finallere giden milli takım, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Milliler, grubundaki 3 maçta puan dahi alamazken, tek gol atıp kalesinde 8 gol gördü ve elendi.

Teknik adam değişti

Alınan başarısız sonuçların ardından gözünü yeniden Dünya Kupası elemelerine çeviren ay-yıldızlılarda bu süreçte önemli bir değişim yaşandı.

Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilen millilerde teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve getirildi.

Kuntz yönetiminde elemelerde kalan 4 müsabakada 10 puan toplayan ay-yıldızlılar, grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Söz konusu turda Portekiz ile eşleşen milliler, rakibine 3-1 yenilerek finallere gitme fırsatını değerlendiremedi.

- Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselse de son iki maçtaki sonuçlar üzdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı iyi sonuçlarla C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmesine rağmen 1. Grup'taki son iki maçında aldığı kötü sonuçlarla eleştirilere maruz kaldı.

Kendisine göre nispeten çok daha güçsüz ülkelerin bulunduğu 1. Grup'ta ilk 4 maçta gol dahi yemeyen ay-yıldızlılar, 14 gol atarak 12 puan topladı.

Dünya Kupası elemelerindeki iyi sonuçlar sonrası Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki hayal kırıklığını engelleyemeyen milli takım, aynı sıkıntıyı UEFA Uluslar Ligi'nde de yaşadı.

Milliler, uluslar ligindeki iyi sonuçlar sonrası Lüksemburg ile evinde berabere kalıp, Faroe Adaları'na ise mağlup oldu.

Sıralamada kendisinden çok daha geride bulunan Lüksemburg'dan evinde 3 gol yiyen, bir puanı ise son dakikalarda attığı golle kurtaran ay-yıldızlılar, Faroe Adaları'nın da iki golüne engel olamadı.