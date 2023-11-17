VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
DSÖ: Bebeklerin Şifa Hastanesinden tahliyesi için müzakereler sürüyor
"Geçen yıl elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"
Bu yıl proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak tutarı 7,5 milyar dolara ulaştı
Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
"2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz"
17 Kasım 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 10:30:00

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında yarın Almanya ile karşılaşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

Etiketler : a milli futbol takımı almanya futbol
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX