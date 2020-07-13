Milliler 7 Ekim'de dünya devi ile karşılaşacak

13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:51:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:51:00
A Milli Futbol Takımı, 7 Ekim'de dünya devi ile karşılaşacak
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile Köln'de hazırlık maçı oynanacağını açıkladı.
Almanya ile Türkiye, 7 Ekim tarihinde Köln'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Almanya Futbol Federasyonu'na açıklamalarda bulunan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, karşılaşmanın tarihini açıkladı.
Löw, 7 Ekim tarihinde Köln'de Türkiye ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.