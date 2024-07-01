2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçı, 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu karşılaşma ile A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 630'uncu mücadeleye çıkacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 101 YILLIK TARİHİ



A Milli Futbol Takımı, 101 yıllık tarihinde; 344'ü resmi ve 285'i özel olmak üzere toplam 629 maç oynadı. Bu karşılaşmalardan; 1'i hükmen olmak üzere 244 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi olarak tamamlandı.

Türkiye, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de ve 87'si tarafsız sahada olmak üzere çıktığı maçlarda 858 gol attı. Türkiye kalesinde gördüğü gol ise, 902.

545 AVRUPA ÜLKE TAKIMI İLE KARŞILAŞTI

· Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Türkiye, 629 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika ve 3'ünü Okyanusya temsilcileri ile yaptı.

TÜRKİYE – AVUSTURYA MAÇI

· Türkiye, Avusturya maçı ile 630. karşılaşmasına çıkmış olacak.

· Ayrıca karşılaşma 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 22.00'de başlayacak.